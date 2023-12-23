Італія

Нігерієць стане найбільш високооплачуваним футболістом італійського чемпіонату.

Нападник Наполі Віктор Осімген найближчим часом продовжить контракт із італійським клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 24-річний нігерієць зароблятиме близько 9-10 мільйонів євро плюс бонуси, що зробить його найоплачуванішим гравцем у Серії А.

Також наголошується, що сьогодні, 23 грудня, планується зустріч між гравцем та керівництвом, щоб остаточно закрити угоду.

Раніше була інформація, що контракт Осімгена буде розрахований до літа 2026 року. Клаусула становитиме близько 130 млн євро.

Нинішнього сезону Осімген провів 17 матчів, у яких забив вісім голів і віддав трьох асистів.