Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та неаполітанський Наполі.

Рома та неаполітанський Наполі зіграють матч сімнадцятого туру італійської Серії A на полі Стадіо Олімпіко.

Жозе Моурінью, після поразки від Болоньї (0:2), залучив до стартового складу Бове та Залевські до центральної вісі, тоді як Лукаку повернувся до пари нападників.

Вальтер Маццарі, на тлі перемоги над сардинським Кальярі (2:1), використав із перших хвилин Руї ліворуч у захисті, тоді як Зелінські гратиме в центральному трикутнику.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Ндіка — Крістенсен, Крістанте, Паредес, Бове, Залевські — Белотті, Лукаку.

Запасні: Бур, Свілар, Карсдорп, Челік, Ауар, Спінаццола, Пісіллі, Саншеш, Пеллегріні, Пагано, Азмун, Ель Шаараві.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Контіні, Голліні, Натан, Естігор, Дзанолі, Гаетано, Каюсте, Демме, Сімеоне, Ліндстрьом, Дзербін, Распадорі.



Гра Рома — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.