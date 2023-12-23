Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 23 грудня 2023 року, 19:00.
ІНТЕР - ЛЕЧЧЕ, GETTY IMAGES
23 грудня 2023, 21:59
23 грудня відбувся черговий матч 17-го туру італійської Серії А.
Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 43 хвилині Ян-Аурель Біссек вивів "нерадзуррі" вперед.
Потім на 78 хвилині Ніколо Барелла скористався передачею Марка Арнаутовича та подвоїв перевагу у рахунку.
Огляд матчу:
Інтер — Лечче 2:0
Голи: Біссек, 43, Барелла, 78.
Інтер: Зоммер — Бастоні, Ачербі, Біссек — Аугусто (Павар, 84), Мхітарян (Классен, 89), Чалханоглу (Асллані, 75), Барелла (Фраттезі, 89), Дарміан — Арнаутович, Тюрам (Санчес, 84).
Лечче: Фальконе — Галло, Понграчич, Баскіротто, Жандре (Сансоне, 86) — Уден (Венуті, 86), Рамадані, Гонсалес (Каба, 46) — Банда, Стрефецца (Рафія, 64), Пікколі (Крстович, 73).
Попередження: Чалханоглу, Пікколі — Гонсалес, Пікколі, Понграчич.
Вилучення: Банда, 84 (пряма червона картка).