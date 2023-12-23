Італія

Відбулися чергові матчі 17 туру італійського чемпіонату.

Сьогодні, 23 грудня, відбулися чергові матчі 17 туру італійської Серії А.

У першій грі міланський Інтер на своєму полі обіграв Лечче з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 43 хвилині Ян-Аурель Біссек вивів "нерадзуррі" вперед. Потім на 78 хвилині Ніколо Барелла скористався передачею Марка Арнаутовича та подвоїв перевагу у рахунку.

При цьому гості закінчували зустріч у меншості – на 84 хвилині Ламек Банда отримав пряму червону картку.

Після 17 турів Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, набравши 44 очки, що на чотири більше ніж у Ювентуса. У Лечче 20 очок і 12 рядок.

Інтер — Лечче 2:0

Голи: Біссек, 43, Барелла, 78.

Інтер: Зоммер — Бастоні, Ачербі, Біссек — Аугусто (Павар, 84), Мхітарян (Классен, 89), Чалханоглу (Асллані, 75), Барелла (Фраттезі, 89), Дарміан — Арнаутович, Тюрам (Санчес, 84).

Лечче: Фальконе — Галло, Понграчич, Баскіротто, Жандре (Сансоне, 86) — Уден (Венуті, 86), Рамадані, Гонсалес (Каба, 46) — Банда, Стрефецца (Рафія, 64), Пікколі (Крстович, 73).

Попередження: Чалханоглу, Пікколі — Гонсалес, Пікколі, Понграчич.

Вилучення: Банда, 84 (пряма червона картка).

У другому матчі Верона здобула перемогу над Кальярі з рахунком 2:0.

Перемогу "мастифам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Сіріла Нгонге та Мілана Джурича.

Також додамо, що з 52 хвилини гості грали у меншості через вилучення Антуана Макумбу, який отримав другу жовту картку.

Після 17 турів Верона набрала 14 очок і посідає 16 місце в Серії А, а у Кальярі на один бал менше і 18 рядок.

Верона — Кальярі 2:0

Голи: Нгонге, 53, Джурич, 90.

Верона: Монтіпо — Терраччано (Дойг, 46), Давідович, Гін, Чачуа — Хонгла, Суслов, Дуда — Сапонара (Лазович, 68), Нгонге (Мбула, 77), Анрі (Джурич, 46).

Кальярі: Скуффет — Голданіга (Лападула, 86), Доссена, Хацидіакос (Аззі, 77) — Аугелло (Лувумбу, 59), Гіраті, Макумбу, Нандес — Паволетті, Орістаніо (Дзаппа, 77), Віола (Сулемана, 59).

Попередження: Дуда, Суслов, Нгонге — Макумбу, Віола, Сулемана.

Вилучення: Макумбу, 52 (друга жовта картка).