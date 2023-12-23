Італія

36-річний футболіст може повернутися до Серії А.

Леонардо Бонуччі близький до повернення до чемпіонату Італії, повідомляє Get Italian Football News.

За інформацією джерела, над підписанням 36-річного захисника працює Рома. Переговори між спортивним директором клубу Тіагу Пінту, оточенням гравця та агентом Алессандро Луччі знаходяться на просунутій стадії.

Сторони ще не дійшли домовленості, але ситуація виглядає позитивно.

Наразі Бонуччі виступає за Уніон Берлін – він перейшов до німецького клубу на правах вільного агента влітку 2023-го.

Раніше в Серії А він грав за Ювентус та Мілан.