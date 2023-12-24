"Нерадзуррі" впевнено лідирують у чемпіонаті.
Індзагі, Getty Images
24 грудня 2023, 10:16
У матчі 17-го туру італійської Серії А, міланський Інтер на своєму полі обіграв Лечче (2:0). Після гри головний тренер переможців Сімоне Індзагі поспілкувався з журналістами.
"Хлопці заслуговують на похвалу – у середу ми відіграли 120 хвилин проти організованої, добре навченої команди, що показує динамічний футбол (Болоньї у Кубку Італії).
Сьогодні у першому таймі ми добре грали, створили багато моментів. Лечче атакував на початку другої половини, але після другого голу ми добре керували грою.
Було важливо здобути перемогу, хоча після матчу в середу жодних гарантій не було. В цілому я дуже задоволений", — заявив італійський фахівець.
Наразі, міланський Інтер лідирує в італійській Серії А, випереджаючи найближчого конкурента туринський Ювентус на чотири пункти.