Італія

"Россонері" можуть залишитися без ЛЧ у наступному сезоні.

Мілан вирішив не звільняти зараз головного тренера Стефано Піолі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Як зазначає джерело, вирішальними стали телефонні дзвінки керівництва клубу ключовим гравцям команди, які здебільшого підтримали Піолі. Ймовірно, 58-річний фахівець залишиться на чолі Мілана до кінця сезону.

Зазначається, влітку запросити до клубу можуть Антоніо Конте, який перебуває без роботи з березня 2023 року після відходу з Тоттенгема. Розглядають також головного тренера міланської "прімавери" Іньяціо Абате.

Наразі, Мілан йдуть на третій позиції в італійській Серії А, відстаючи від лідируючого Інтера на 11 пунктів. Також "россонері" не зуміли вийти з групи у Лізі чемпіонів.