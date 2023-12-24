Італія

Після 21 грудня у деяких футбольних діячів потрохи "зносить дах".

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс запропонував створити Серію Е. Його слова наводить Corriere dello Sport.

"Я зробив би Серію E, де "E" означає еліта. Лише клуби із значною кількістю вболівальників.

Палермо, який дає економічні гарантії, не зміг би піти з Серії D. Барі, який має базу в мільйон двісті тисяч вболівальників, не може залишатися там, де він є. А у Серії А є міста із двадцятитисячним населенням, які не продають і десяти тисяч квитків.

До семи-восьми команд, які домінують у таблиці, давайте додамо ще сім, у яких можуть бути такі ж амбіції. І буде 14 клубів у елітному дивізіоні. Потім дві групи Серії А по двадцять команд. А все інше – дилетантство.