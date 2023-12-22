Італія

Цікава заява президента неаполітанського клубу.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився з приводу рішення суду ЄС стосовно проекту "Суперліга" та змін у футбольних правилах. Цитує італійця Corriere dello Sport.

"Епохальне рішення. Домінуюче положення УЄФА та ФІФА, яке засуджує Європа, служить для роздачі бонусів в обмін на консенсус. Ті, хто досі керував як монополісти, не розуміли, що футбол – це бізнес, і йому потрібен дохід, що зростає.

Якщо я вкладаю сотні мільйонів у цирк, який роздає арахіс, а він не приносить прибутку і змушує мене вкладатися все більше і більше, щоб підтримувати непродуктивну справу, то гра не варта свічок.

Ми втрачаємо молодь. Нам потрібно більше динамізму. Більше ніяких свистків про офсайд після того, як епізод був заграний, і ви пробили по воротах. Досить цього суддівства. Нам потрібен чистий час, як у баскетболі", — заявив президент Наполі.