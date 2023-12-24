Мілан на деякий час втратив ще одного центрального захисника.
Фікайо Томорі, Getty Images
24 грудня 2023, 16:31
Центральний захисник Мілана Фікайо Томорі отримав пошкодження у матчі 17 туру Серії А проти Салернітани, в якому також відзначився голом.
Салернітана — Мілан 2:2 Відео голів та огляд матчу 22.12.2023
У згаданому поєдинку Томорі був вимушений залишити поле на 65-й хвилині. Очікується, що 26-річний англієць пропустить близько двох місяців через травму підколінного сухожилля, передає Sky Italia.
Томорі став четвертим травмованим центральним захисником клубу. Раніше пошкодження отримали Малік Тіав, П'єр Калулу і Марко Пеллегріно.
У цьому сезоні англієць вже взяв участь у 22 матчах Мілана у всіх турнірах, відзначившись 3 голами.