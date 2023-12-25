Італія

Гравець продовжив угоду з нинішнім клубом.

Агент Віктора Осімгена Роберто Календа прокоментував умови продовження контракту із Наполі - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Пункт про викуп? Договір є конфіденційним. Пропозиції наступного літа? Наступного літа буде те ж саме: ми поговоримо з Наполі і вирішимо разом.

Минулого літа надійшло кілька серйозних пропозицій, але ми вирішили залишитися".

Згідно з новим контрактом Віктор може заробляти 9 / 10 мільйонів євро в рік.