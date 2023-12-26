Клуб сподівається залишити надовше своїх лідерів.
Джорджо Скальвіні - Getty Images
26 грудня 2023, 21:56
Аталанта не буде продавати Джорджо Скальвіні та Тена Копмейнерса - повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
Обидва гравці цікавлять деякі топові команди континенту, навіть планували трансфер минулого літа.
Втім, італійський колектив планує залишити їх, враховуючи спроби повернутися до четвірки та виступів у Лізі Європи.
Джорджо є вихованцем Аталанти, Тена придбали влітку 2021 року за 14 мільйонів євро.