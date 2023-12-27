Італія

Півзахисник може змінити клубну прописку.

Центральний півзахисник Удінезе Лазар Самарджич опинився у сфері інтересів Наполі, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За даними Моретто, клуби контактують між собою, але поки що невідомо, чи готовий 21-річний німець перебратися до Неаполя вже взимку. Найближчими днями в Удінезе планують поговорити з гравцем, щоб зрозуміти, який у нього план на майбутнє.

У цьому сезоні Самарджич вже взяв участь у 16 матчах клубу з Удіне у Серії А, відзначившись 2 голами і 2 асистами. Його контракт з Удінезе розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює півзахисника у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, півзахисник Наполі Ельмас взимку приєднається до РБ Лейпциг.