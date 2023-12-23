Німеччина

Ельмас невдовзі змінить клубну прописку.

Центральний півзахисник Еліф Ельмас невдовзі може бути оголошений новим гравцем РБ Лейпциг, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, 24-річний гравець із Північної Македонії вже пройшов медичне обстеження і тепер підписує контракт із "биками". Журналіст також опублікував фото півзахисника Наполі з агентом Георге Гарді.

Наразі остаточно невідомо, скільки саме неаполітанці отримають за свого гравця, але раніше повідомлялося, що сума трансферу становитиме близько 25 мільйонів євро.

У цьому сезоні він вже взяв участь у 16 матчах Наполі у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.

Нагадаємо, нещодавно у Лейпцигу оголосили про те, що півзахисник Еміль Форсберг залишить клуб у січні.