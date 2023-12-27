Італія

Сторони намагаються досягти домовленості щодо вартості гравця.

Інтер і Брюгге продовжують вести переговори щодо правого вінгера Тейджона Б'юкенена, оскільки перша пропозиція "нерадзуррі" не задовольнила бельгійців, повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Міланський клуб запропонував за 24-річного канадця 6 мільйонів євро, тоді як у Брюгге хочуть отримати за нього 10 млн. Очікується, що гравець, який також може грати справа у захисті, буде заміною травмованого Хуана Куадрадо.

Контракт Б'юкенена з бельгійським клубом розраховано до кінця червня 2025 року. Портал transfermarkt оцінює його у 8 мільйонів євро.

У цьому сезоні вінгер вже взяв участь у 20 матчах Брюгге у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 4 асистами.