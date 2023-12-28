Італія

Півзахисника Інтера не звабили великі гроші.

Наближається момент початку чергового трансферного вікна, а отже клуби Саудівської Аравії знову стоять перед європейськими дверима в очікуванні на можливість отримати собі когось із зіркових футболістів.

Турецький опорний півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу? Чому б і ні?

Аравійський Аль-Хіляль напередодні зв’язався з представниками 29-річного виконавця й одразу перейшов до справи.

18 млн євро за сезон строком на чотири роки — такою була пропозиція "синіх", якщо Чалханоглу залишить Інтер у січні або ж під час літньої павзи.

Але відповідь гравця Інтера була чіткою і остаточною — "Ні!", оскільки він тільки-но на початку сезону продовжив контракт із клубом.

У поточному сезоні Хакан відіграв 21 матч, забивши вісім голів та віддавши три гольові передачі.