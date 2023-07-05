Нова угода з турецьким хавбеком розрахована до літа 2027 року.
Хакан Чалханоглу, ФК Інтер
05 липня 2023, 21:20
Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Хаканом Чалханоглу.
Нова угода з 29-річним турком розрахована до літа 2027 року.
Нагадаємо, Хакан став гравцем "нерадзуррі" влітку 2021 року, перейшовши до клубу на правах вільного агента.
Минулого сезону Чалханоглу провів 49 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав вісім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Інтер продовжив контракт із Бастоні.