Італія

Нова угода з турецьким хавбеком розрахована до літа 2027 року.

Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Хаканом Чалханоглу.

Нова угода з 29-річним турком розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, Хакан став гравцем "нерадзуррі" влітку 2021 року, перейшовши до клубу на правах вільного агента.

Минулого сезону Чалханоглу провів 49 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер продовжив контракт із Бастоні.