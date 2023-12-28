Італія

Колишній гравець Роми та Ювентуса прокоментував прийдешню гру.

Боснійський півзахисник Міралем П’янич у своїй професійній кар’єрі встиг набути досвіду виступів як за туринський Ювентус, так і за Рому, тож у контексті прийдешнього матчу 18 туру італійської Серії A на Альянц Стедіум у 33-річного виконавця Шарджи з ОАЕ запитали, хто є фаворитом у протистоянні.

"Ювентус усе ще міцний і стабільний клуб. Це взагалі не випадковість, що вони — єдиний клуб, який не відстає від Інтера.

Я не думаю, що інші клуби можуть змагатися за скудетто. Тому я бачу виключно дуель між Інтером і Ювентусом, тому що вони єдині клуби, які просто не втрачають очок. Інші грають не настільки послідовно.

Той самий Наполі наразі не перебуває на тому ж рівні, що минулого сезону, так само, як Мілан, якому я симпатизую, але в них занадто багато злетів і падінь останнім часом.

Інтер при цьому є фаворитом, оскільки в нього краще зібрана команда та більше впевненості, аніж у Ювентуса. Зокрема — через фінал Ліги чемпіонів минулого сезону.

Однак Юве є першочерговим кандидатом, оскільки відсутність участі в жодному європейському турнірі може дати перевагу. Я бачу світле майбутнє для Ювентуса й знаю з власного досвіду, що коли ти носиш футболку б’янконері, то твоя мета завжди тільки одна — перемога.

Аллегрі — це переможець, і він довів це фактами. Коли йому не вдається виграти, він зовсім не щасливий. Окрім того, він чудовий у комунікації з гравцями, розуміє свої цілі й якісно викладає їх команді на початку сезону.

Він створює гарну симфонію з командою, і йому це дуже добре вдається, ніколи не чув, щоб він скаржився на чиюсь поведінку. Він — чудовий мотиватор. Можливо, Ювентус не грає так, як Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, але це залежить не лише від Аллегрі.

Макс адаптується до характеристик своїх гравців. Я грав у команді з Пауло Дібалою, Маріо Манджукічем, Гонсало Ігуаїном і Хуаном Куадрадо, тому не кажіть мені, що ми не були налаштовані на атаку.

Макс дає свободу гравцям, дозволяючи їм робити різницю. У нас були якість і організація, але зараз тренер більше покладається на друге, тому що Ювентусу бракує людини, яка б могла обігравати суперників один на один.

Жозе Моурінью в Ромі зміг знайти хороший баланс, але він усвідомлює, що в Турині буде нелегко, тому що Ювентус перебуває у хорошій формі. Я очікую тактичної гри без великої кількості голів.

Ромелу Лукаку й Пауло Дібала мають більше досвіду, але в кожної з команд достатньо талановитих гравців. У Лукаку та Дібали справи йдуть трохи краще, аніж у нападників Ювентуса, але команда надто залежить від них. У Ювентусі такого ніколи не було.

Бонуччі? Я бажаю всього найкращого Лео. Він був би щасливий у Ромі, і якщо він приєднається до них, то допоможе своїм досвідом", — заявив боснійський виконавець.

Матч Ювентус — Рома відбудеться 28 грудня, о 21:45.