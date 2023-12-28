Італія

Боротьба проти нового турніру набирає обертів.

Клуби італійської Серії А зобов'яжуть відмовитись від участі у турнірах, не дозволених УЄФА та ФІФА. Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Зазначається, що минулого тижня Італійська федерація футболу одноголосно затвердила нову систему національного ліцензування на наступний сезон.

Відповідно до нових правил, команди повинні будуть до четвертого червня 2024 року не лише подати заявку на участь у чемпіонаті, а й письмово підтвердити, що вони зобов'язуються не брати участь у змаганнях, організованих приватними асоціаціями, які не визнані УЄФА, ФІФА та італійською федерацією футболу.

Недотримання цієї умови тягне за собою відмову у видачі ліцензії на сезон-2024/25.