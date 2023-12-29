Італія

Завтра на нас чекає битва двох прагматичних команд.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився думкою про майбутній матч 18-го туру італійської Серії А, в якому його команда зустрінеться з Ромою. Цитує італійця Альфредо Педулла.

"Моя команда знаходиться в хорошій формі, але, як ми всі знаємо, футбол живе у постійному балансі. Як тільки ми досягнемо результату у двох майбутніх матчах, відразу побачимо, де ми опинимося у турнірній таблиці.

Рома — це прагматична команда, яку очолює один з найкращих тренерів у світі і має у своєму складі талановитих гравців. Нам потрібно більше терпіння, щоб здобути позитивний результат", — сказав Аллегрі.

Ювентус зіграє з Ромою у Турині 30 грудня о 21:45 за київським часом.