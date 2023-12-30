Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 29 грудня 2023 року, 21:45.
Getty Images
30 грудня 2023, 00:45
Дженоа з Русланом Маліновським відібрала очки в Інтера.
Команда Альберто Джилардіно в цьому сезоні вже встигла стати поперек горла обом головним фаворитам у чемпіонських перегонах Серії A.
Огляд матчу:
Дженоа — Інтер 1:1
Голи: Дрегушин, 45+7 — Арнаутович, 42
Дженоа: Мартінес — Дрегушин, Бані, Де Вінтер (Васкес, 46) — Сабеллі, Френдруп, Бадель, Стротман (Маліновський, 61), Мартін (Мессіас, 78) — Екубан (Ретегі, 61), Гудмундссон.
Інтер: Зоммер — Біссек (Павар, 90), Ачербі, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 79), Барелла (Фраттезі, 78), Чалханоглу, Мхітарян (Классен, 90), Аугусто — Тюрам, Арнаутович (Санчес, 70).
Попередження: Гудмундссон, Дрегушин — Барелла, Мхітарян.