Італія

Президент італійського клубу бере удар на себе.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс вибачився перед вболівальниками клубу за жахливі результати команди у цьому сезоні. Його слова наводить Альфредо Педулла

"Все, що відбулося – моя відповідальність. Вина не повинна лягати на гравців чи тренерів, я беру всю відповідальність на себе. Я маю вибачитися перед неаполітанцями та вболівальниками за місце у турнірній таблиці.

Але чемпіонат довгий, постараємося надолужити втрачене на ринку. Я не хочу втомлювати вас історіями, але коли я повернуся з Суперкубку в Саудівській Аравії, тобто приблизно 24-25 січня, ми зустрінемося на березі моря, добре повечеряємо і я розповім вам свою точку зору", — заявив італійський функціонер.