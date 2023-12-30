Італія

"Россонері" демонструють слабку гру та результати.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі розповів про свою можливу відставку. Його слова наводить TMW Radio.

"Я не боюся цього. Хотів би, щоб команда під моїм керівництвом повністю розкрила свій потенціал. Ми повинні демонструвати більш тривалі відрізки якісної гри на полі, а сама наша гра має бути компактнішою та інтенсивніше", — заявив італійський фахівець.

Сьогодні, в рамках 18-го туру італійської Серії А, Мілан на Сан-Сіро прийматиме Сассуоло. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.