Італія

Для колишнього гравця донецького Шахтаря це одинадцята нагорода, а для українського фахівця — перша.

Федерація футболу Вірменії на своєму офіційному сайті опублікувала підсумки голосування за найкращого гравця країни 2023 року.

Нагорода дісталася півзахиснику міланського Інтера Генріху Мхітаряну, який набрав 81 бал.

Друге місце у півзахисника Едаурда Сперцяна, який виступає на болотах країни-404 (48 балів), а трійку найкращих замкнув хавбек Лукас Селараян із Аль-Фатеха (21).

Для 34-річного вірменина, який раніше виступав за Шахтар, ця нагорода стала одинадцятою у кар'єрі та першою з 2020 року.

Найкращим тренером Вірменії був визнаний український фахівець Олександр Петраков, який очолює національну команду країни.

Петраков набрав 62 бали, випередивши наставника Пюніка Єгіше Мелікяна (56), який раніше працював в Україні. Трійку найкращих доповнив тренер Урарту Дмитро Гунько – 54 бали.