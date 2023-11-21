Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Єдиний гол Анте Будіміра приніс команді Златко Даліча пряму путівку на чемпіонат Європи, що пройде в Німеччині.

У заключному поєдинку відбору на ЄВРО-2024 національна збірна Хорватії вирішувала свою долю в групі D домашнім поєдинком проти Вірменії, яку очолює український спеціаліст Олександр Петраков.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні на 43-ій хвилині став Анте Будімір, який і гарантував хорватам путівку на наступний чемпіонат Європи у Німеччині.

Враховуючи нічию Вельсу та Туреччини в паралельному поєдинку, Хорватія під керівництвом Златко Даліча фінішувала в групі D на другій сходинці, відставши від турків на одне очко.

Хорватія - Вірменія 1:0

Гол: Будімір, 43

Хорватія (старт): Лівакович – Станішич, Шутало, Гвардіол, Соса – Модрич, Брозович, Маєр – Крамарич, Будімір, Іванушещ

Вірменія (старт): Чанчаревич – Харутунян, Мкртчян, Чалісір, Тікнізян – Оганесян, Сперцян, Арутюнян – Рамос, Севікян, Селлараян