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Football.ua визначить українського тренера року за власною версією.

Football.ua пропонує своїм читачам визначити найкращого українського тренера в 2023 році. Ми обрали десять найкращих, на думку редакції, сучасних українських тренерів.

Формат цього конкурсу найпростіший з усіх можливих – голосування відбувається в один тур і хто в ньому перемагає, той і визнається найкращим українським тренером 2023 року за версією нашого сайту. Голосування триватиме до 13:00 30 грудня.

Календар голосувань

25 грудня, 13:00 – 25 грудня, 13:00 – група І

26 грудня, 13:00 – 26 грудня, 13:00 – група ІІ

27 грудня, 13:00 – 27 грудня, 13:00 – група ІІІ

28 грудня, 13:00 – 28 грудня, 13:00 – півфінал

29 грудня, 13:00 – 29 грудня, 13:00 – український тренер року

30 грудня, 13:00 – 30 грудня, 13:00 — фінал.

Сергій Ребров

Вік: 49

Команда: Аль-Айн/Україна

Досягнення в 2023 році: срібні медалі чемпіонату ОАЕ, нічия з Англією у Вроцлаві

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва провела непоганий відбірковий цикл до Євро-2024, хоч і не зуміла вийти напряму. Загалом гра "синьо-жовтих" не викликає питань, а також можна згадати нічию проти лідера групи Англії у Варшаві.

Якби на Михайлі Мудрику у грі проти Італії поставили пенальті, цілком імовірно, ми вже були б на Євро-2024 у Німеччині, але ще буде шанс пробитися через плей-оф.

Сергій Ребров та його підопічні провели непоганий відбір, набравши стільки ж очок, скільки і збірна Італії. На жаль, статистика особистих зустрічей та забитих та пропущених голів зробила свою справу. Але з такою грою ми можемо виходити у фінальну частину турніру навесні.

Юрій Вернидуб

Вік: 57

Команда: Кривбас

Досягнення в 2023 році: перше місце в УПЛ за підсумками осінньої частини чемпіонату-2023/24

Кривбас – команда-сенсація і, як з'ясувалося, з великими амбіціями. Хто б міг очікувати, що клуб із Кривого Рогу буде на першому місці перед зимовою паузою? Можна припустити, що ніхто. Абсолютно ніхто, поки в українському футболі є такі команди, як Шахтар та Динамо, хоч нехай кияни мають деякі проблеми.

Те, що Кривбас на першому місці – у цьому велика заслуга Вернидуба. Звичайно, не варто забувати, що "гірники" зіграли на дві гри менше, а "біло-сині" на три, але...

Роман Григорчук

Вік: 58

Команда: Чорноморець

Досягнення в 2023 році: дві перемоги над Динамо протягом року, перетворення Чорноморця з аутсайдера УПЛ в претендента на єврокубки

Під час зимових зборів в січні цього року Григорчуку вдалося перебудувати Чорноморець і в марті ми побачили голодну до перемог, гарно організовану і по-спортивному злу команду, яка зовсім не нагадувала Чорноморець осені-2022. Чудово вписався в команду Зігі Бадібанга, бомбардирськими подвигами дивував Даніїл Алефіренко (характерно, що після повернення в Зорю, він й близько не показує такої результативності), перезапустив свою кар’єру Орест Кузик, а восени по-справжньому відкрився талант Андрія Штогріна.

Так, кінець осінньої частини вийшов дещо смазаним – після чотирьох поразок підряд одесити опустилися в самісіньку середину турнірної таблиці. Але не забуваємо, що в три з цих чотирьох матчів Чорноморець закінчував вдесятьох. Словом, якщо в Одесі не буде катастрофи з фінансуванням, є усі передумови для подальшого прогресу цієї цікавої команди.

Юрій Калитвинцев

Вік: 55

Команда: Полісся

Досягнення в 2023 році: третє місце в УПЛ за підсумками осінньої частини чемпіонату-2023/24

Полісся вийшло в українську Прем'єр-лігу та демонструє відмінні результати. У першому своєму сезоні за підсумками осінньої частини клуб розташувався на третій сходинці у найвищому дивізіоні.

Зважаючи на все, у Полісся амбітні плани, і можна очікувати, що команда з Житомира прогресуватиме і надалі. І тут є заслуга – велика заслуга Юрія Калитвинцева в тому числі.

Олександр Кучер

Вік: 41

Команда: Дніпро-1

Досягнення в 2023 році: срібні медалі УПЛ-2022/23

Олександр Кучер — суперечлива постать у цьому списку, у тому плані, що з одного боку Дніпро-1 упустив чемпіонський титул, зігравши не найкращим чином у другій частині сезону-2022/23. З іншого боку, срібні медалі теж непогано.

Проте Дніпро-1 під керівництвом Кучера встановив антирекорди в єврокубках, вилетів із Ліги чемпіонів, потім Ліги Європи та Ліги конференцій.

Проте срібні медалі УПЛ змушують включити Кучера до нашого списку.

Юрій Максимов

Вік: 55

Команда: Звягель/Дніпро-1

Досягнення в 2023 році: друге місце в УПЛ за підсумками осінньої частини чемпіонату-2023/24

Після того, як Олександр Кучер залишив Дніпро-1, результати цієї команди значно покращалися. Якби колишній гравець Шахтаря пішов раніше, можливо, дніпровська команда пробилася б до групового етапу одного з єврокубків, але що є, то є.

Дніпро-1 завершив осінню частину сезону на другому місці, поступаючись лідеру Кривбасу лише за різницею забитих та пропущених голів. Можна відзначити тренерську роботу Максимова, за якого результати цієї команди покращилися в рази після провального старту сезону.

Мирон Маркевич

Вік: 72

Команда: Карпати

Досягнення в 2023 році: перше місце в осінній частині групи А Першої ліги чемпіонату України-2023/24

Карпати на всіх порах мчать в УПЛ. Так, важко уявити, що тренер з Першої ліги може перемогти в цій номінації, враховуючи те, що це не вищий дивізіон, а друга за значимістю ліга України, але виконана робота Маркевича не може залишитися непоміченою.

Будемо відвертими: перемогти в цьому рейтингу Мирону буде складно, але опинитися в десятці він цілком заслужив.

Віталій Пономарьов

Вік: 50

Команда: Рух

Досягнення в 2023 році: перетворення аутсайдера УПЛ в претендента на єврокубки

Рух – команда, яка дивує своїми результатами. І клуб має непогані шанси на те, щоб завершити сезон і в наступному пограти в єврокубках. Це буде своєрідна сенсація, якщо відбудеться, адже до цього команда була аутсайдером, а тепер зробила стрибок у розвитку.

І це є вагома заслуга Віталія Пономарьова, відзначити роботу якого необхідно.

Віктор Скрипник

Вік: 54

Команда: Ворскла

Будемо відвертими, якихось серйозних досягнень у Віктора Скрипника у 2023 році з Ворсклою не було, але треба ще дивитися на те, які у нього були можливості в клубі. А їх не надто й було.

У сезоні-2022/23 клуб фінішував п'ятим та грав у другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій, а за підсумками другої половини року клуб став сьомим в УПЛ.

З 2024 року Скрипник тренуватиме Металіст 1925 і, можливо, там у нього буде більше можливостей, щоб проявити себе.

Олександр Петраков

Вік: 66

Команда: Вірменія

Досягнення в 2023 році: 4 очки в матчах з Уельсом, сенсаційна гостьова нічия з Туреччиною

Когось поява Петракова в цьому списку може здивувати. Але по-перше, як не крути, а це нині єдиний український тренер, що працює на топ-рівні за кордоном. По-друге, в 2023 році він таки показував неординарні результати, як для збірної рівня Вірменії. Передусім мова йде про гостьову нічию з Туреччиною (матч з величезним історичним і політичним контекстом) та яскраву (і знову гостьову!) перемогу над Уельсом 2:4.

Це вражаючий успіх для збірної, яка ще минулого року програвала Україні 0:8 в двох матчах та Норвегії 0:9 – в одному...