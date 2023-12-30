Українець повертається до стартового складу команди Андреаццолі.
Коваленко, Getty Images
30 грудня 2023, 15:31
У рамках 18-го туру італійської Серії А, Емполі на виїзді зіграє з Кальярі.
У стартовому складі команди Ауреліо Андреаццолі знайшлося місце для українського півзахисника Віктора Коваленко.
Стартовий склад Емполі виглядає наступним чином:
Капріле — Какаче, Ебуехі, Луперто, Валюкевич — Малех, Грассі, Коваленко, Мальдіні — Капуто, Камб'ягі.
Матч Кальярі-Емполі розпочнеться о 16:00 за київським часом.