Італія

Наставник дав свій коментар.

Жозе Моурінью вважає, що Рома гідно грала з Ювентусом (0:1).

"Перед оборонною стіною в Турині ми створили більше моментів, ніж будь-хто очікував. Було прикро йти на перерву при рахунку 0:0, тому що в першому таймі ми грали якісніше, потрапили в штангу, створили 3-4 по-справжньому небезпечні моменти. Позиції Дібали та Бове створювали супернику багато стратегічних проблем.

Нам не вдалося забити, після цього ми пропустили через невдалий рикошет відразу після відновлення гри.

Після цього все стає важче. Ювентус став грати ще глибше, його захист – справжня стіна, тож подолати її було важко”, — наводить слова Моурінью Football Italia.

На Football.ua доступний огляд матчу Ювентус — Рома.