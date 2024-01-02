Італія

Агенту гравця так і не вдалось вибити велику зарплатню власному клієнту.

Сербський центральний півзахисник фріульського Удінезе Лазар Самарджич чутками пов’язаний із переходом до Наполі вже не перше трансферне вікно.

Однак до цього намагання агента 21-річного виконавця вибити для свого клієнта якомога більш високу зарплатню заважили оформити перехід.

Але не цього зимового трансферного вікна — Наполі досяг домовленості про трансфер із заплатить за новачка 25 млн євро + бонуси.

Контракт із футболістом буде підписано до 2028 року, тоді як його зарплатня складатиме 2,5 млн євро (включно з бонусами) за сезон.

У цьому сезоні Самарджич зіграв 17 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.