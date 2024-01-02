Італія

Гравець перебуває на межі продовження контракту.

Італійський нападник Наполі Маттео Політано під час весняно-зимового періоду поточного сезону вів перемовини з клубом щодо продовження контракту та вже досяг суттєвого прогресу в цьому питанні.

Однак у період зимового трансферного вікна 30-річний виконавець заходив без будь-який підписаних офіційних документів, що дає право на існування будь-яким спекуляціям щодо його подальших виступів.

Місцевим ЗМІ стало відомо, що аравійський Аш-Шабаб наразі веде перемовини з агентами футболіста та намагається заохотити його переїхати на близький схід.

Повідомляється, що до кінця січня 2024 року ця ситуація має отримати остаточне розв’язання.

Політано в поточному сезоні зіграв 24 матчі, забивши шість голів та віддавши п’ять гольових передач.