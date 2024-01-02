Італія

Італійський захисник розповів про перемовини з англійським грандом.

Італійський центральний захисник Леонардо Бонуччі нині є дуже близьким до повернення до Італії на тлі виступів за берлінський Уніон, проте в своєму останньому інтерв’ю він згадав, як свого часу міг опинитись в англійському Манчестер Сіті за непристойні гроші.

"У 2016 році я був дуже близьким до трансферу в Манчестер Сіті. Вони тоді запропонували Ювентусу майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів, або десь 115 млн євро, але разом з клубом ми вирішили продовжити контракт.

Потім, у 2017 році, також були переговори після того, як Ювентус виставив мене на продаж. Урешті-решт, все так і сталось — я залишив клуб, але за значно менші кошти й перейшов до Мілана.

Грати під керівництвом Гвардіоли було б для мене великим досягненням, тому що він би покращив мої здібності. Але я не можу скаржитись, тому що я виграв багато трофеїв, індивідуальних нагород і титул чемпіона Європи.

Я завжди довіряю власному серцю, тому я залишився в Ювентусі тоді", — заявив італійський виконавець.

Нагадаємо, що Бонуччі свого часу відіграв 502 матчі за Ювентус (35 голів), що наразі становить одну з найбільших перепон до його трансферу в Рому через невдоволення місцевих фанатів.