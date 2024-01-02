Італія

Італієць невдовзі змінить клубну прописку.

Правий захисник Салернітани Паскуале Маццоккі невдовзі стане гравцем Наполі, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, 28-річний італієць завтра має пройти медогляд, який передуватиме його переїзду до Неаполя. Повідомляється, що Салернітана отримає за свого гравця понад 3 мільйони євро.

У цьому сезоні Маццоккі взяв участь у 19 матчах клубу із Салерно у всіх турнірах, відзначившись асистом.

Романо додав, що правий захисник Наполі Алессандро Дзанолі приєднається до Дженоа на правах оренди. У цьому сезоні 23-річний італієць взяв участь у 6 матчах неаполітанців у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Наполі може посилитися талановитим захисником празької Спарти.