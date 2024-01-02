Італія

Чеський гравець привернув до себе увагу італійського клубу.

Центральний захисник празької Спарти Мартін Вітік опинився у сфері інтересів Наполі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Неаполітанці шукають нового центрального захисника. 20-річний чех залишається серед варіантів, які ними розглядаються. Наполі звертався до Дженоа щодо Раду Дрегушина, але до підписання румуна наближається Тоттенгем.

Контракт Вітіка зі Спартою розраховано до липня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює захисника у 5 мільйонів євро. У цьому сезоні він вже взяв участь у 23 матчах чеського клубу у всіх турнірах, відзначившись 3 голами.

Романо додав, що перехід півзахисника Удінезе Лазара Самарджича є пріоритетом для Наполі.