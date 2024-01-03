Італія

Форвард не стримувався у висловлюваннях.

Напередодні Валенсія обіграла Вільярреал у домашньому матчі дев’ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Валенсія — Вільярреал 3:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Перший гол у цій зустрічі та відповідно свій дебютний у іспанській першості записав на власний рахунок український нападник "кажанів" Роман Яремчук.

Після завершення гри наш співгромадянин був не надто охочим до розлогих коментарів, тож залишив лише короткий допис у соціальній мережі Instagram.

"Футбол — це бісів наркотик", — написав український виконавець та додав світлину власного святкування.

Окрім цього, Роман репостнув повідомлення клубу з привітаннями фанатів та додав від себе наступний текст: "Дякую вболівальникам за підтримку".

У наступному турі Валенсія зіграє в гостях проти Кадіса.