Форвард не стримувався у висловлюваннях.
Роман Яремчук, Getty Images
03 січня 2024, 12:17
Напередодні Валенсія обіграла Вільярреал у домашньому матчі дев’ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги.
Валенсія — Вільярреал 3:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Перший гол у цій зустрічі та відповідно свій дебютний у іспанській першості записав на власний рахунок український нападник "кажанів" Роман Яремчук.
Після завершення гри наш співгромадянин був не надто охочим до розлогих коментарів, тож залишив лише короткий допис у соціальній мережі Instagram.
"Футбол — це бісів наркотик", — написав український виконавець та додав світлину власного святкування.
Окрім цього, Роман репостнув повідомлення клубу з привітаннями фанатів та додав від себе наступний текст: "Дякую вболівальникам за підтримку".
У наступному турі Валенсія зіграє в гостях проти Кадіса.