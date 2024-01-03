Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 2 січня 2024 року, 22:30.

У рамках 19 туру іспанської Ла Ліги Валенсія на власному полі переграла Вільярреал у регіональному дербі.

Рахунок у матчі було швидко відкрито завдяки українському нападнику "кажанів" Роману Яремчуку, після чого посеред першого тайму перевагу господарів подвоїв Пепелу з пенальті.

Він же й зробив рахунок 3:0 на користь Валенсії вже після перерви, після чого в "жовтої субмарини" не залишалось шансів на порятунок.

Власне, вона й спромоглась тільки на один м’яч у відповідь під завісу гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Вільярреал у 19 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Валенсія — Вільярреал 3:1

Голи: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57, пенальті — Ж. Морено, 73

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Пауліста, Гая (Васкес, 78) — Перес (Гасьоровські, 86), Гільямон, Пепелу, Канос (Лопес, 69) — Дуро (Марі, 86), Яремчук (Герра, 70)

Вільярреал: Йоргенсен — Альтіміра (Кіко, 78), Альбіоль (Байї, 17), Куенка, А. Морено — Парехо, Капу (Бреретон, 65), Терратс — Ахомаш, Ж. Морено (Трігерос, 78), Моралес (Коклен, 65)

Попередження: Гая, Лопес — Байї, Парехо, Капу, Терратс, Куенка