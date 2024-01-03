Італія

Оренда в Іспанії тривала лише пів року.

Італійський центральний захисник Маттео Габбія розпочав поточний сезон у якості орендованого футболіста в складі іспанського Вільярреала.

Однак відсутність стабільної ігрової практики для 24-річного виконавця та кадрові негаразди в його базовому клубі, італійському Мілані, змусили "россонері" використати зимове трансферне вікно задля розірвання цієї угоди.

Клуб оголосив про повернення футболіста до Італії, тоді як сам Габбія вже зустрівся з колективом та має сьогодні, 3 січня, провести перше тренування.

За час у Вільярреалі Габбія провів 13 матчів (974 хвилин).