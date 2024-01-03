Раніше повідомлялося, що Агуме приєднається до Севільї.
Люсьєн Агуме, Getty Images
03 січня 2024, 14:28
Опорний півзахисник Інтера Люсьєн Агуме цікавий не тільки Севільї, але і Марселю, передає журналіст Фабріціо Романо.
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"Провансальці" також надіслали "нерадзуррі" орендну пропозицію щодо 21-річного француза. Йдеться про підписання з можливістю викупу.
Наразі переговори тривають. У той же час, у силі залишається пропозиція з боку Севільї.
У цьому сезоні Агуме взяв участь лише в одному матчі Інтера у Серії А, провівши на полі 4 хвилини. Його контракт із клубом розраховано до липня 2025 року.