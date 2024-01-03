Італія

Завершився ще один поєдинок 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2023/24 Аталанта приймала Сассуоло на Джевісс Стедіум у Бергамо.

Господарі поля вийшли вперед у середині першого тайму завдяки голу Де Кетеларе. Бельгійський півзахисник, який цього разу грав у нападі Аталанти, зумів забити ще раз вже у другій половині зустрічі.

Невдовзі Де Кетеларе також віддав гольову передачу на міранчука. Гості змогли відповісти "бергамаскам" лише пізнім голом Болоки.

Аталанта — Сассуоло 3:1

Голи: Де Кетеларе, 24, 63, міранчук, 71 — Болока, 90+5

Попередження: Конрадсен Сейде, 54

Аталанта: Муссо — Скальвіні (Копмейнерс, 74), Джимсіті, Колашинац (Паломіно, 81) — Гольм, де Рон, Пашалич (Муріель, 74), Едерсон, Дзаппакоста — міранчук (Дзортеа, 87), Де Кетеларе (Скамакка, 74)

Сассуоло: Краньйо — Міссорі, Трессольді, Феррарі, Віті (Толян, 46) — Ліпані (Торстведт, 84), Байрамі (Болока, 75) — Кастільєхо (Лор'єнте, 75), Вольпато, Конрадсен Сейде (Педерсен, 76) — Мулаттьєрі

У чвертьфіналі на підопічних Джан П'єро Гасперіні чекає Мілан Стефано Піолі, який вчора, 2 січня, здолав Кальярі.