Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 3 січня 2023 року, 21:45.

У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії-2023/24 Рома на власному полі здолала представника другого дивізіону — Кремонезе.

Столичний колектив стикнувся з труднощами в подоланні захисту суперників у першій половині гри. Ба більше — команда Моурінью ще й пропустила перед перервою, після чого мала відіграватись у другому таймі.

"Вовки" в підсумку дотягнули аж до останніх хвилин гри, коли Лукаку та Дібала врятували їх від потреби грати в овертаймах.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Кремонезе в Кубку Італії-2023/24:

Рома — Кремонезе 2:1

Голи: Лукаку 77, Дібала 85 (пен.) — Тсаджу 37

Рома: Свілар, Челік (Р. Крістенсен 46), Крістанте, Льоренте (Залевскі 46), Карсдорп (Спінаццола 74), Паредес, Бове (Азмун 67), Лоренцо Пеллегріні, Ель-Шаараві, Белотті (Дібала 46), Лукаку.

Кремонезе: Юнгдаль, Антов, Раванеллі, Туя (Б'янкетті 53), Гільйоне (Майєр 46), Коллоколо, Кастаньєтті (Абрего 61), Сернікола, Дзанімаккія, Цаджу (Куальята 61), Окереке (Кода 62).

Попередження: Льоренте, Челік, Карсдорп — Кастаньєтті, Гільйоне, Антов, Раванеллі, Б'янкетті.