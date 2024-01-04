Антоніо — єдиний кандидат для "россонері".
АНТОНІО КОНТЕ, GETTY IMAGES
04 січня 2024, 11:25
Мілан може звільнити Стефано Піолі лише заради Антоніо Конте, повідомляє Sportitalia.
Конте – єдиний тренер, про призначення якого на місце Піолі думає Мілан.
Ймовірно, Стефано залишиться у Мілані до кінця сезону, але його майбутнє все одно залишається невизначеним.
Раніше Конте працював у Ювентусі та Інтері. Обидва клуби під його керівництвом вигравали Серію А.
Зараз Мілан посідає 3-тє місце у таблиці Серії А. Відставання від Ювентуса – 7 очок, від Інтера – 9.