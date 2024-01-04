Італія

Керманич Роми впевнений у своїх позиціях у клубі.

Напередодні Рома ледве обіграла Кремонезе в домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка Італії.

Рома — Кремонезе 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Після завершення гри знову розмов тільки й було щодо продовження контракту поміж "вовками" та головним тренером Жозе Моурінью, у відповідь на що керманич зробив один вельми цікавий анонс.

"Бразилія? Я не знаю, правда це чи ні, тому що вони не говорили зі мною безпосередньо. Я сказав своєму агенту, що поки клуб не вирішить, залишаюсь я в Римі чи ні, я не хочу нічого знати й ні з ким говорити.

Бачив останнім часом у пресі новини щодо сім’ї Фрідкіних. Чесно кажучи, я не вірю, що це правда, тому що для мене чесність і взаємність мають велике значення.

У мене немає підстав вважати, що сім'я Фрідкіних нечесна по відношенню до мене, або що вона не розуміє слово "повага" так, як розумію його я. Я довіряю їхній чесності на всі 100%. Без варіантів.

Утім, це не означає, що вони хочуть мене тут бачити й надалі, але я не вірю, що вони розмовляють за моєю спиною з іншими тренерами.

І я скажу вам чому. Я повідомляю вам новину — наступного тижня стартує мій серіал на Netflix, який охоплює всю мою кар'єру. Там будуть речі, про які я ніколи не розповідав людям. У цьому серіалі ви дізнаєтеся, що я абсолютно божевільний.

Я ще не підписав новий контракт із Ромою, але дав слово Ромі. Я отримав пропозицію від одного клубу, не буду казати якого, я говорив про це в серіалі, який хотів, щоб я порушив своє слово, дане Ромі, і я відмовився.

Коли я отримав пропозицію з Португалії, із Саудівської Аравії, першою людиною, якій я сказав, був президент клубу. Я не вірю, що за моєю спиною говорять про інших тренерів. Я думаю, що всі чутки, які з'являються, не відповідають дійсності.

Я вірю у взаємність цих почуттів. Я вчинив так для керівників, тому вони зроблять те саме й для мене.

У мене немає більше слів для вболівальників, які йдуть із матчу до фінального свистка. Коли ви програєте вдома команді, яку теоретично повинні перемагати, майже на кожному стадіоні у світі натовп буде насміхатися.

Це підриває вашу впевненість, ми програвали до 77-ї хвилини, і люди просто продовжували йти з трибун.

Як я потім міг не бути емоційно зворушеним піснями тих, хто залишився до кінця? Я перемагав у багатьох клубах, у багатьох містах, виграв багато трофеїв, але в жодному з них у мене не було такої любові та емоційного зв'язку з уболівальниками", — заявив португальський фахівець.

Наступний матч Рома проведе вдома проти бергамаської Аталанти в рамках Серії A.