Італія

"Россонері" працюють на перспективу.

Італійський Мілан зацікавлений у лівому захиснику бразильського Палмейрас Вандерлані. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "россонері" розглядають можливість підписання 21-річного бразильця у літнє трансферне вікно, оскільки Мілан взимку хоче підписати 17-річного півзахисника Партизана Матію Поповича – у цьому випадку клуб не зможе підписати ще одного гравця без паспорта країни Євросоюзу.

Діючий контракт гравця з "поросятами" розрахований до 31 грудня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 4 млн. євро.

Цього сезону, Вандерлан відіграв за Палмейрас 51 матч, забив один гол та віддав п'ять результативних передач.