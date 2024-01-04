Італія

Крістіано Гвінтолі висловився про трансферні плани туринців узимку.

Ювентус націлений посилити центр півзахисту на тлі ситуації з Полем Погба, який порушив антидопінгові правила та ризикує отримати тривалу дискваліфікацію аж до чотирьох років.

Директор туринського клубу Крістіано Гвінтолі прокоментував слухи у пресі, які пов'язують "стару синьйору" з можливим підписання Калвіна Філліпса з Манчестер Сіті або Еміля Гейб'єрга з Тоттенгема.

"Калвін Філліпс чи П’єр-Еміль Гейб’єрг? На даний момент ми не бачимо жодної можливості з технічної та фінансової точки зору. Ми не перебуваємо в тій ситуації, коли ми змушені підписувати нового гравця. Ми лише шукаємо правильні можливості, тому не можемо бачити жодного з них у нашому клубі на даний момент", — сказав Гвінтолі.

Крім того, функціонер Ювентуса висловився про майбутнє ключового форварда своєї команди Душана Влаховича та чутки про пропозицію щодо серба від лондонського Арсенала.

"Пропозиція від Арсенала щодо Влаховича? Ми нічого не знаємо про цю історію. Влахович не продається", — цитує слова Гвінтолі журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус розглядає варіант із підписання центрального півзахисника донецького Шахтаря та збірної України Георгія Судакова.