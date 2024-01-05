Італія

Португалець нарозхват.

Центральний захисник французького Лілля Тіаго Джало може опинитися у Ювентусі, залишивши міланський Інтер ні з чим. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Юве хоче підписати 23-річного португальця вже цієї зими. Повідомляється, що Лілль погоджується на трансфер, оскільки не хоче відпускати Джало безкоштовно, у якого влітку закінчується контракт з французьким клубом.

Зазначається, що Ювентус запропонував за Джало 1.5 млн. євро + 1.5 млн. євро у вигляді бонусів.