Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 5 січня 2024 року, 21:45.

У рамках дев’ятнадцятого туру італійської Серії А генуезький Дженоа в гостьовому матчі проти Болоньї був дуже близьким до перемоги.

Команда Альберто Джилардіно відзначилась голом зі штрафного посеред першого тайму, після чого господарі ще тривалий час не могли віднайти власної гри в атаці.

Однак під завісу протистояння колектив Тіаго Мотти влаштував справжній фінальний штурм і зрештою пробив воротаря Мартінеса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Дженоа в 19 турі італійської Серії A-2023/24:

Болонья — Дженоа 1:1

Голи: Де Сільвестрі, 90+6 — Гудмундссон, 20

Болонья: Равалья — Пош (Де Сільвестрі, 86), Лукумі, Калафіорі, Лікоянніс (Крістіансен, 54) — Фройлер, Моро (Ебішер, 53) — Орсоліні, Фаббіан, Урбанські (Салемакерс, 54) — Зіркзе.

Дженоа: Мартінес — Дрегушин, Вольякко, Васкес (Маттурро, 84) — Сабеллі, Маліновський, Бадель, Френдруп, Мессіас (Гапс, 77) — Екубан (Ретегі, 69), Гудмундссон.

Попередження: Пош, Зіркзе, Крістіансен — Васкес, Ретегі, Сабеллі