Як ні — клуб розглядатиме продаж гравця.
Феліпе Андерсон, Getty Images
06 січня 2024, 13:24
Бразильський нападник Феліпе Андерсон за пів року може завершити свої відносини з римським Лаціо через спливання терміну дії чинного контракту.
Саме тому вже під час січневого трансферного вікна 30-річний виконавець отримав право вести перемовини з іншими клубами за власним бажанням, доки "орли" безуспішно намагаються запропонувати йому новий варіант угоди.
Ситуацією вже намагається скористатись туринський Ювентус і веде небезуспішні перемовини з агентами футболіста про перехід.
Лаціо тим часом довго тримався на пропозиції в 3 млн євро зарплатні на рік + 0,5 млн євро бонусів, тоді як сам гравець хотів отримувати не менше 4 млн євро + бонуси.
Зрештою, римляни здались — 3,5 млн євро на рік + бонуси за угоду до 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон — їхня остання пропозиція.
У разі відмови, Лаціо завершить спроби продовжити контракт із власним футболістом.
Бразилець у поточному сезоні відіграв 25 матчів, забив один гол та віддав шість гольових передач.