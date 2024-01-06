Італія

Як ні — клуб розглядатиме продаж гравця.

Бразильський нападник Феліпе Андерсон за пів року може завершити свої відносини з римським Лаціо через спливання терміну дії чинного контракту.

Саме тому вже під час січневого трансферного вікна 30-річний виконавець отримав право вести перемовини з іншими клубами за власним бажанням, доки "орли" безуспішно намагаються запропонувати йому новий варіант угоди.

Ситуацією вже намагається скористатись туринський Ювентус і веде небезуспішні перемовини з агентами футболіста про перехід.

Лаціо тим часом довго тримався на пропозиції в 3 млн євро зарплатні на рік + 0,5 млн євро бонусів, тоді як сам гравець хотів отримувати не менше 4 млн євро + бонуси.

Зрештою, римляни здались — 3,5 млн євро на рік + бонуси за угоду до 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон — їхня остання пропозиція.

У разі відмови, Лаціо завершить спроби продовжити контракт із власним футболістом.

Бразилець у поточному сезоні відіграв 25 матчів, забив один гол та віддав шість гольових передач.