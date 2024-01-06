Італія

Завершився ще один поєдинок 19 туру чемпіонату Італії.

У рамках дев'ятнадцятого туру італійської Серії А міланський Інтер приймав Верону на Стадіо Джузеппе Меацца.

Відкрити рахунок у матчі господарям поля вдалося вже у першій половині першого тайму. Відновити паритет вдалося Анрі, який за хвилину до свого голу вийшов на поле з лави запасних. Знову вивести "нерадзуррі" вперед наприкінці матчу зумів Фраттезі.

Невдовзі гості залишилися у меншості через вилучення Лазовича, а французький нападник клубу міг оформити дубль і врятувати нічию для своєї команди, але не реалізував пенальті.

Інтер — Верона 2:1

Голи: Мартінес, 13, Фраттезі, 90+4 — Анрі, 74

На 90+10 хвилині Анрі не реалізував пенальті (стійка)

Попередження: Коппола, 77, Суслов, 78

Вилучення: Лазович, 90+6

Інтер: Зоммер — Павар (Фраттезі, 83), Ачербі, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 61), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Санчес, 83), Аугусто (Дімарко, 72) — Тюрам (Арнаутович, 73), Мартінес

Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола, Маньяні, Дойг (Кабаль, 73) — Суслов (Шарліс, 90+1), Дуда — Нгонге (Каллон, 87), Фолоруншо, Мбула (Лазович, 46) — Джурич (Анрі, 73)