Завершився матч чемпіонату Італії.
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06 січня 2024, 23:59
У рамках 19 туру італійської Серії А Сассуоло на своєму полі приймало Фіорентину.
Господарі мінімально здолали гостей завдяки голу Пінамонті на дев'ятій хвилині гри.
Сассуоло - Фіорентина 1:0
Гол: Пінамонті, 9.
Сассуоло: Консільї, Тольян (Міссорі 85), Ерлич, Д. Феррарі, Педерсен, Болока, Енріке, Берарді (Байрамі 81), Торстведт, Лор'єнте (Руан 76), Пінамонті (Мулаттьєрі 85).
Фіорентина: П. Терраччьяно, Кайоде, Міленкович, Кварта, Бірагі, Артур (Данкан 52), Мандрагора (Бельтран 52), Брекало (Парізі 74), Бонавентура (Барак 79), Іконе, Нзола.
Попередження: Енріке 34, Пінамонті 62, Берарді 69 – Кварта 35, Іконе 90+6.