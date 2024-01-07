Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 6 січня 2024 року, 21:45.

У рамках дев’ятнадцятого туру італійської Серії А Сассуоло на власному полі обіграв Фіорентину.

"Нероверді" потужно розпочали матч проти одного з учасників перегонів за зоною єврокубків та відзначились швидким голом.

Потому тактикою Сассуоло було виключно утримання комфортного рахунку, а суперники тим часом почали суттєво переважати у володінні м’ячем.

Фіорентина створила чимало гольових моментів що в першому таймі, що поперерві, проте цього разу навіть відкрити лік власним голам не змогла.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сассуоло — Фіорентина в 19 турі італійської Серії A-2023/24:

Сассуоло — Фіорентина 1:0

Гол: Пінамонті, 9.

Сассуоло: Консільї, Тольян (Міссорі 85), Ерлич, Д. Феррарі, Педерсен, Болока, Енріке, Берарді (Байрамі 81), Торстведт, Лор'єнте (Руан 76), Пінамонті (Мулаттьєрі 85).

Фіорентина: П. Терраччьяно, Кайоде, Міленкович, Кварта, Бірагі, Артур (Данкан 52), Мандрагора (Бельтран 52), Брекало (Парізі 74), Бонавентура (Барак 79), Іконе, Нзола.

Попередження: Енріке 34, Пінамонті 62, Берарді 69 — Кварта 35, Іконе 90+6.