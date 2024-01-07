Італія

Не перший клуб із Італії, який не хоче повертати гравця до країни.

Італійський нападник Лоренцо Інсіньє влітку 2022 року завершив період перебування в Наполі тривалістю в десять років та відправився до Торонто в якості вільного агента.

Там 32-річний виконавець перебуває й станом на сьогоднішній день, проте за ходом поточної кампанії чутки дедалі частіше пов’язують його з поверненням на батьківщину.

Однак геть не кожен клуб Серії A погоджується повертати Лоренцо до країни, прикладом чого раніше був римський Лаціо, а нині Фіорентина так само відповіла на пропозицію трансферу Інсіньє від його агентів.

Головний менеджер "фіолетових" Джо Бароне коротко прокоментував останні новини щодо футболіста:

"Лоренцо не в наших планах", — заявив італійський функціонер.

У складі Торонто Інсіньє відіграв 33 матчі, забивши 11 голів та віддавши шість гольових передач.